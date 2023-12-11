Власть 11 декабря 2023, 18:23 Медведев указал на кризис системы международного права Медведев: в сфере международного права наступил колоссальный кризис Unsplash

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Международное право не умерло, но претерпевает колоссальный системный кризис. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами, сообщило РИА «Новости».

Политик напомнил, что международное право сформировалось еще в прошлом веке, но некоторые современные зарубежные институты поставили его под удар.

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«Все, что было сделано в ХХ веке, а это был век бурного развития международного публичного права, сейчас поставлено под удар, поскольку жизнь изменилась, институты не работают так, как должны», — указал Медведев.

В качестве примера зампред Совбеза привел тактику ООН, которая, по его словам, пытается навязать другим свои представления, не имеющие юридического основания. Медведев добавил, что организация не выполняет свои задачи и стремится диктовать только свою волю.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Запад фактически вступил в«военный конфликт» с Россией. Он отметил, что сейчас «бурное и драматичное» время, и отметил насыщенность «информационной палитры».