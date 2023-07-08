Важное 08 июля 2023, 20:14 Медведев указал на готовность России защищать свои ценности Медведев: Россия продолжит защищать свои ценности — Отечество, благополучие семей и детей

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия и дальше будет защищать свои ценности. Об этом он упомянул в публикации во «ВКонтакте», посвященной Дню семьи, любви и верности.

«Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, — свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей», — написал политик.

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Медведев отметил, что основа любви к Родине и стремления защищать ее от врагов — преданность семье и забота о близких. Он также указал на роль взаимного уважения и поддержки.

Зампред Совбеза напомнил, что почти 900 лет назад пример любви, стойкости и верности показали благоверные святые Петр и Феврония.

«Будем достойны их», — заключил Медведев.

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля.