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    28 января 2022, 09:23

    Медведев связал рост напряженности в мире с устремлениями отдельных стран

    Зампред Совбеза Медведев связал рост напряженности в мире с устремлениями отдельных стран

    Александр Блинов

    Рост международной напряженности на фоне пандемии вызван амбициями и устремлениями отдельных людей и стран, но нужно уметь договариваться. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил РИА «Новости».

    Медведев связал рост напряженности в мире с устремлениями отдельных стран

    Напряженность в условиях пандемии растет, но чтобы жить в согласии, нужно договариваться по самым разным вопросам. Медведев подчеркнул, что это относится и к ситуации в самой России.

    «Это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации», — отметил политик.

    Медведев выразил надежду, что для значительной части россиян все-таки понятно, что вакцинация — это важно, несмотря на появление новых штаммов и другие проблемы.

    Зампред Совбеза сказал, что урок, который он извлек из пандемии, — то, что нужно помогать близким и другим людям.

    «Наверное, для меня эти уроки абсолютно такие же, как и для абсолютного большинства граждан в нашей стране», — сказал Медведев.

    Ключевой проблемой России, по мнению Медведева, являются бедность и низкие доходы.