Медведев связал рост напряженности в мире с устремлениями отдельных стран

Рост международной напряженности на фоне пандемии вызван амбициями и устремлениями отдельных людей и стран, но нужно уметь договариваться. Об этом зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил РИА «Новости».

Напряженность в условиях пандемии растет, но чтобы жить в согласии, нужно договариваться по самым разным вопросам. Медведев подчеркнул, что это относится и к ситуации в самой России.

«Это касается, например, и внутренних моментов: и развития страны, и развития экономики, и даже той же самой вакцинации», — отметил политик.

Медведев выразил надежду, что для значительной части россиян все-таки понятно, что вакцинация — это важно, несмотря на появление новых штаммов и другие проблемы.

Зампред Совбеза сказал, что урок, который он извлек из пандемии, — то, что нужно помогать близким и другим людям.

«Наверное, для меня эти уроки абсолютно такие же, как и для абсолютного большинства граждан в нашей стране», — сказал Медведев.

Ключевой проблемой России, по мнению Медведева, являются бедность и низкие доходы.