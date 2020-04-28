Медведев сравнил предстоящий кризис с падением экономики в 2008 году

Пандемия коронавируса может привести к тяжелым экономическим последствиям, которые окажутся сильнее, чем кризис 2008 года, с которым столкнулась Россия. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а, может быть, и более тяжелый, чем кризис 2008–2009 годов», — привел его слова ТАСС.

По мнению Медведева, сейчас правительству страны нужно вести контроль, как решения выполняются на уровне регионов.

В 2008 году Дмитрий Медведев занимал пост президента России, а премьер-министром страны был Владимир Путин. На нефтяных рынках произошло серьезное падение, и из страны ушли международные инвесторы. В тот год Владимир Путин утвердил план первоочередных мер для спасения экономики и борьбы с последствиями кризиса. Результат принимаемых мер показал себя через год, когда в 2010-м российская экономика снова начала расти.

Новый экономический кризис затронет все страны мира. Пандемия коронавируса привела к тому, что граждане многих стран остались без работы, а остальные перешли в самоизоляцию. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что по итогам этого года падение ВВП составит около 5%.

Правительство России в сложившейся ситуации принимает целые пакеты мер по смягчению последствий для российской экономики. Среди уже одобренных решений расширение спектра средних и крупных предприятий, которые могут рассчитывать на получение беспроцентных кредитов в банках. Теперь они будут обеспечиваться ВЭБ.

Кроме того, финансовую поддержку получат системообразующие предприятия, на которых занято большое количество людей. Им выдадут кредиты на погашение заработной платы перед работниками. Также правительство изучает ситуацию на рынке труда, и с 1 марта все безработные могут получить увеличенное пособие, а также три тысячи рублей на детей.