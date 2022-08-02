Медведев сравнил Пелоси и Байдена с героями сказки Пушкина

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань вдохновил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В своем Telegram-канале он написал «Экзистенциальную сказку про старика, старуху и рыбу» по мотивам известного произведения Александра Пушкина.

Описанный Медведевым сюжет схож с пушкинской сказкой «О рыбаке и рыбке». В богатом царстве зампред Совбеза «поселил» старика и старуху. Первый «любил рыбачить, забрасывая невод в самых неожиданных местах, часто у соседей и знакомых».

«Это им, вестимо, не нравилось. Но они терпели, уважали старика за прошлые заслуги, хитрость и силу», — написал Медведев, заметив, что в итоге рыбацкое счастье старику изменило.

В беспамятстве пошел старик на чужую землю. Надеялся поймать в дальних краях крупную рыбу. Причем, как обычно, не своими руками Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ.

Зампред Совбеза РФ описал, как старик требовал от «нищих рыбаков» улов, хотя сам «не ходил в море», ссылаясь на немощь и пожилой возраст.

«Нужна мне самая большая рыба! Будете ловить, покуда хоть один из вас в живых останется, на ногах стоять будет, не утопнет в пучине морской», — процитировал Медведев слова героя своего произведения.

У «дурачин и простофиль из дальних краев» рыбалка, как они ни старались, не задалась. В итоге старик решил занять место морского и земного владыки и послал старуху в тридевятое царство за золотой рыбой. Океан такое требование только разозлило.

«И глядь — из океяна рыбка выплыла. Не простая, а золотая, восточная. А с ней еще рыба-кит, рыба-серп и рыба-молот. Свирепые, страшные. Зубами на старуху клацают, вот-вот растерзают, разорвут. Испужалась старуха тогда не на шутку», — заявил Медведев.

Золотая рыбка уплыла, а старуха «возвратилась домой не солоно хлебавши». На берегу она встретила своего больного старика у разбитого корыта, который не узнал спутницу.

«Это еще не конец», — резюмировал он.