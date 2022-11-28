Власть 28 ноября 2022, 15:37 Медведев сравнил отношения ЕС и США с семейными в период развода Медведев обвинил США в обмане и пустословии в адрес ЕС Телеканал "360"

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Власти США всячески обманывали коллег из ЕС в эгоистичных целях. Такое заявление в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, текущие отношения этих регионов похожи на семейные разборки в период развода.

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«Марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», — сказал он.

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Медведев уличил представителей Штатов в экономических и словесных манипуляциях. Также он заявил, что США все активнее создают условия для ускоренной интеграции в свою экономику передовых компаний из ЕС. Для этих предприятий создают более выгодные положения договоров по сравнению со Старым Светом.

По мнению Медведева, это стало доказательством прекращения обмана ЕС со стороны США.

«Раз — и сняли Европу с содержания», — добавил он.

Также он добавил, что этот момент в очередной раз подчеркивает, что властям США нельзя верить.