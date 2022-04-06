Медведев сравнил антироссийские санкции с инквизицией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил введение западных санкций против России с методами инквизиции. Пост появился в Telegram-канале Медведева.

«Сегодня мы видим то, что наблюдала Европа практически все прошедшее тысячелетие <...>. Речь об инквизиции. Сами придумали обвинение, сами пытали, сами вынесли приговор, сами сожгли еретика», — отметил зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что сейчас чиновники недружественных стран и евробюрократы «разве что не предлагают сразу бросать наших предпринимателей в костер», а в целом инквизиционные методы на месте. База обвинения — принадлежность к «плохому» государству (России). Доказательства не нужны, достаточно подозрения в «колдовстве» (связи с властью). Свидетели — только со стороны Великого инквизитора (США и их «европейских лакеев»).

Медведев подчеркнул, что борьба против России «ведется исключительно на эмоциях», без оглядки на здравый смысл и даже на право.

«Какие уж тут общие начала гражданского права и процесса, какая тут священная частная собственность! Все счета и иное имущество подлежат аресту на основе слов инквизитора», — заметил зампред Совбеза.

Он добавил, что сейчас существует «процедура обжалования решений Великого инквизитора». Медведев подчеркнул, что «врагам России», которые пытаются «отменить» право собственности для российского бизнеса, грозит большое количество исков в международных судах, а также национальных судах США и Европы.

«Здесь-то и можно будет проверить, что поддержит хваленая западная машина правосудия: воровство инквизиторов или справедливые требования собственников. За этими процессами будет наблюдать весь мир», — заключил Медведев.