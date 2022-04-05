Медведев: сознание украинцев построено на лживых мифах
Зампред Совбеза Медведев заявил, что сознание части украинцев состоит из лживых мифов
Украинцы выросли на сказках из лживых мифов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что текущее мировосприятие украинцев необходимо менять. Медведев заявил, что трансформация «кровавого и полного лживых мифов сознания части нынешних украинцев — важнейшая цель».
Зампред Совбеза считает, что эти перемены обеспечат «спокойствие будущих поколений». Также Медведев видит в них возможность «построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока».
Он упомянул изменение сознания украинцев в контексте спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Медведев заявил, что задачи кампании «будут решаться не только на полях сражений».