Украинцы выросли на сказках из лживых мифов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что текущее мировосприятие украинцев необходимо менять. Медведев заявил, что трансформация «кровавого и полного лживых мифов сознания части нынешних украинцев — важнейшая цель».

Зампред Совбеза считает, что эти перемены обеспечат «спокойствие будущих поколений». Также Медведев видит в них возможность «построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока».

Он упомянул изменение сознания украинцев в контексте спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Медведев заявил, что задачи кампании «будут решаться не только на полях сражений».