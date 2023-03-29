Важное 29 марта 2023, 19:27 Медведев сообщил о многократном росте расхода боеприпасов в условиях СВО Зампред СБ Медведев: промышленность России должна без сбоев обеспечивать потребности ВС РИА «Новости»

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Расход боеприпасов в условиях спецоперации увеличился многократно, поэтому необходимо без сбоев обеспечивать потребности Вооруженных сил России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова привел ТАСС.

«В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России», — сказал он на совещании во время посещения Казанского порохового завода.

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По словам Медведева, нужно не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и стремиться к повышению эффективности боеприпасов. Для этой цели нужно применять современные технологии и новые разработки.

Накануне Минобороны сообщило, что до конца года предприятия ОПК в Челябинской и Кировской областях увеличат производство артиллерийских, танковых, минометных снарядов и авиационных ракет в семь-восемь раз. В министерстве подчеркнули, что усилия заводов в выполнении госзаказа позволили в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов.