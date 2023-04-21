Власть 21 апреля 2023, 15:16 Медведев счел, что Великобритания — вечный враг России Зампред Совбеза Медведев: Великобритания была, есть и будет вечным врагом России РИА «Новости»

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Великобритания всегда была, есть и будет вечным врагом Российской Федерации. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на новые антироссийские санкции из-за дела публициста и политика Владимира Кара-Мурзы*.

«Плевать на их решения. Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия», — написал он.

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Медведев назвал великолепной «веру британских дегенератов» в собственную исключительность. По его словам, Великобритания считает, что новые ограничительные меры должностные лица России должны воспринять как страшное наказание и впасть в истерику из-за этого.

Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело санкции против пяти граждан РФ. Речь, в частности, идет о судье Басманного суда Москвы Елены Ленской. Она, по мнению британских властей, «одобрила арест Кара-Мурзы*». Последний получил 25 лет тюрьмы.

*Владимир Кара-Мурза признан в России иностранным агентом.