Власть 12 августа 2023, 01:38 Медведев саркастично прокомментировал слова президента Польши о борьбе с Россией Медведев раскритиковал Дуду за слова о дешевой борьбе с Россией РИА «Новости»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом» за счет Киева обратился к украинцам в соцсети X (экс-Twitter). Он призвал их восхищаться своими союзниками «во что бы то ни стало».

«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — написал Медведев на английском и украинском языках.

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Ранее Дуда дал интервью газете Washington Post, где установил «стоимость» жизни украинских солдат. По его мнению, их цена значительно ниже цены американских военных, которым придется вступить в бой, если сейчас не получится остановить «российский империализм».

Газета The Washington Post выразила мнение, что медленное и неуспешное контрнаступление ВСУ угнетает не только украинских боевиков, но и омрачает настроение по всей стране. Украинские боевики в беседе с изданием подтвердили, что испытывают разочарование из-за больших потерь среди товарищей.