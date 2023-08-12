12 августа 2023, 01:38
Медведев саркастично прокомментировал слова президента Польши о борьбе с Россией
Медведев раскритиковал Дуду за слова о дешевой борьбе с Россией
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после слов президента Польши Анджея Дуды о дешевой борьбе с «российским империализмом» за счет Киева обратился к украинцам в соцсети X (экс-Twitter). Он призвал их восхищаться своими союзниками «во что бы то ни стало».
«Эй вы, в Киеве! Во что бы то ни стало, восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они просто животные», — написал Медведев на английском и украинском языках.
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Ранее Дуда дал интервью газете Washington Post, где установил «стоимость» жизни украинских солдат. По его мнению, их цена значительно ниже цены американских военных, которым придется вступить в бой, если сейчас не получится остановить «российский империализм».
Газета The Washington Post выразила мнение, что медленное и неуспешное контрнаступление ВСУ угнетает не только украинских боевиков, но и омрачает настроение по всей стране. Украинские боевики в беседе с изданием подтвердили, что испытывают разочарование из-за больших потерь среди товарищей.
Дмитрий Медведев
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