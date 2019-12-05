Медведев рассказал об отношении к Зеленскому

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил силу президента Украины Владимира Зеленского в противостоянии «оголтелому национализму», который направлен против России. Давать личные оценки президенту Украины глава правительства отказался.

Премьер-министр в ходе «Разговора с Дмитрием Медведевым» отметил высокую поддержку, которой пользуется Зеленский на Украине.

«Он симпатичный человек». Путин заявил, что Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине Подробнее

«Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Медведев.

Глава правительства объяснил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе и с Россией. Среди таких тем Медведев назвал мир, восстановление торгово-экономических отношений. В то же время премьер-министр задался вопросом, сможет ли Зеленский это осуществить. Медведев призвал президента Украины понимать ответственность перед народом, принимая те или иные решения.

Медведев 5 декабря дает ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.