  • Медведев рассказал об отношении к Зеленскому

    05 декабря 2019, 15:01

    Юлия Булыгина

    Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил силу президента Украины Владимира Зеленского в противостоянии «оголтелому национализму», который направлен против России. Давать личные оценки президенту Украины глава правительства отказался.

    Премьер-министр в ходе «Разговора с Дмитрием Медведевым» отметил высокую поддержку, которой пользуется Зеленский на Украине.

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    «Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Медведев.

    Глава правительства объяснил, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе и с Россией. Среди таких тем Медведев назвал мир, восстановление торгово-экономических отношений. В то же время премьер-министр задался вопросом, сможет ли Зеленский это осуществить. Медведев призвал президента Украины понимать ответственность перед народом, принимая те или иные решения.

    Медведев 5 декабря дает ежегодное итоговое интервью российским телеканалам.