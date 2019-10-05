Медведев рассказал о желании «кубинских друзей» выплачивать долги

Куба соблюдает обязательства, поэтому долг уже не такой, как 20-30 лет назад.

Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес неоднократно говорил, что кубинцы погасят все долги. Его слова передал Медведев.

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«Наши кубинские друзья рассчитываются по долгам. В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, еще лет 20–30 назад, в советские времена, когда деньги вообще никто не считал», — отметил премьер-министр.

Медведев также рассказал, что сегодня речь идет не только о безвозмездной помощи Кубе со стороны России. Отношения двух стран носят как дружеский, так и прагматичный характер.

Согласно российско-кубинскому соглашению, в 2014 году Россия списала Кубе 90% долга. А это 31,7 из 35 миллиардов долларов.

Оставшиеся 10% Гавана должна выплачивать каждые полгода в течение 10 лет равными суммами. Причем эти деньги Россия реинвестирует в кубинскую экономику. С учетом дополнительных кредитных линий в 2015 году общая сумма задолженности достигла около 3,2 миллиарда долларов, подсчитал РБК.