Медведев рассказал о возросшем риске финансового кризиса за рубежом

В 2021 году финансовый кризис может затронуть одну или несколько зарубежных стран. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал России готовиться к внешним шокам и вероятному снижению спроса на экспорт.

Спровоцировать новый финансовый кризис может текущая неблагоприятная ситуация, заметил Медведев в статье, которую опубликовал журнал «Россия в глобальной политике». Происходящее будет давить на отечественные рынки — финансовый и валютный, а спрос на российский экспорт дополнительно снизится.

«Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020-м. К этому мы также должны быть готовы», — предупредил зампред Совбеза.

Медведев указал на то, насколько важен антикризисный план восстановления экономики. В настоящее время нужно позаботиться о его реализации, при необходимости — с возможностью корректировки по ходу исполнения.

«Необходима развернутая поддержка граждан и компаний», — заметил политик. По его словам, такие меры не допустят резкое сокращение совокупного спроса и предложения, а также предотвратят рост бедности.

Прогнозировать любые экономические процессы сейчас трудно из-за пандемии коронавируса. Однако на первом этапе открытия экономики нужно следовать определенным принципам социально-экономической политики. Среди них Медведев упомянул постепенное снятие ограничений и поддержку людей, в том числе наемных работников и индивидуальных предпринимателей. Это требует реформы трудового законодательства, в том числе института удаленной занятости.

Чтобы стимулировать предложение, по словам зампреда Совбеза, нужно снижать издержки компаний по ведению бизнеса. Малому предпринимательству, скорее всего, потребуется дополнительная помощь при снятии карантина.

В сфере контрольно-надзорной деятельности, считает Дмитрий Медведев, нужно продолжить работу по ее упорядочиванию. Кроме того, в текущей ситуации необходимо сохранить бюджетные обязательства в максимально возможном объеме, в том числе и инвестиционные.