Медведев рассказал о способе отличить предателя от патриота

Размышление о патриотизме и предательстве опубликовал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что, в его понимании, эта тем непростая.

Политик написал, что патриотизм — это не образ мыслей, а действия. Также он дал совет, как отличить того, кто любит свою страну от предателя.

«У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное — вовремя отличить это лицо», — написал Медведев.

Заочная дискуссия о патриотизме возникла между пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

В интервью белорусскому телевидению официальный представитель Кремля заявил, что считает шоумена Ивана Урганта патриотом России. Песков пояснил, что после начала специальной операции многие знаменитости не поняли ее смысла, поэтому уехали из России, но воспринимать их в качестве врагов нельзя.

С таким понятием патриотизма не согласился Рамзан Кадыров. Он напомнил, что Ургант критиковал поведение страны и уехал в самый разгар противостояния, чтобы переждать. По мнению главы российского региона, телеведущего нельзя отнести к патриотам, чтобы не переоценивать само это понятие.