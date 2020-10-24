Медведев рассказал о проблемах неравенства, усугубившихся из-за пандемии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса оголила проблемы неравенства. Например, она повлияла на действия активистов известного движения Black Lives Matter.

Статью Медведева, посвященную 75-летию ООН, опубликовал сайт RT.

«Движение Black Lives Matter, захлестнувшее западные страны в 2020 году, отчетливо продемонстрировало глобальный неудовлетворенный запрос на справедливое мироустройство, на преодоление разрыва между богатыми и бедными, на доступ к необходимой медицинской помощи, к современному образованию, к достойному заработку независимо от цвета кожи или социального статуса», — отметил он.

Медведев добавил, что для человеческого развития мало иметь неограниченную свободу слова. По его словам, до сих пор в мире, в том числе и в развитых странах, за чертой бедности находится более миллиона человек. Они не могут удовлетворить даже базовые потребности и чувствуют себя изгоями.

Помимо этого, политический деятель считает, что пандемия нового вируса оголила проблемы неравенства в десятках странах. Ведь многие люди были «брошены на произвол судьбы».

В конце сентября Дмитрий Медведев рассказал, что в России в 2020 году смогли предотвратить более 20 терактов на транспорте.