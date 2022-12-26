26 декабря 2022, 00:22
Медведев рассказал, кого считает предателями
Зампред Совбеза России Медведев назвал предателями тех, кто желает проигрыша своей стране
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предателями тех, кто желает проигрыша своей стране, отметив при этом, что «чужеродная токсичная пена» постепенно исчезает с российского общества. Об этом он написал в своей статье в «Российской газете».
Медведев назвал главным итогом 2022 года перемены в России, в ее экономике и в сознании россиян. Сегодня, по его мнению, почти все зависит от стойкости и сплоченности народа, его уверенности в победе.
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«Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый „философский пароход“, потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно», — написал зампредседателя Совбеза России.
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Уходящий год, по словам Медведева, стал переломным в отношениях между Россией и Западом. Как отметил зампредседателя Совбеза страны, Запад показали свое истинное лицо, доказав, что выстраивать отношения с ним на доверии невозможно.
Дмитрий Медведев
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