Власть 26 декабря 2022, 00:22 Медведев рассказал, кого считает предателями Зампред Совбеза России Медведев назвал предателями тех, кто желает проигрыша своей стране Pxhere

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предателями тех, кто желает проигрыша своей стране, отметив при этом, что «чужеродная токсичная пена» постепенно исчезает с российского общества. Об этом он написал в своей статье в «Российской газете».

Медведев назвал главным итогом 2022 года перемены в России, в ее экономике и в сознании россиян. Сегодня, по его мнению, почти все зависит от стойкости и сплоченности народа, его уверенности в победе.

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«Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый „философский пароход“, потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно», — написал зампредседателя Совбеза России.

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Уходящий год, по словам Медведева, стал переломным в отношениях между Россией и Западом. Как отметил зампредседателя Совбеза страны, Запад показали свое истинное лицо, доказав, что выстраивать отношения с ним на доверии невозможно.