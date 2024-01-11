Власть 11 января 2024, 19:52 Медведев рассказал, как Украина отреагировала на набор контрактников в России Медведев заявил, что Украину впечатлило число контрактников в ВС России Unsplash

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Внушительная численность заключивших контракты российских бойцов заставила Украину принимать ответные меры, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Он рассказал о реакции киевского режима на совещании по вопросам доукомплектования ВС России, видео с которого опубликовал во «ВКонтакте».

Медведев напомнил, что усилиями добровольцев и контрактников Россия выполнила план по набору новых бойцов, преодолев отметку в 500 тысяч.

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«Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление», — отметил он.

Зампред Совбеза отметил, что в ответ украинские власти приступили к принудительной мобилизации, пытаясь привлечь к службе даже призывников, находящихся в странах Евросоюза.

Законопроект о мобилизации на Украине, снижающий возраст призыва и позволяющий мобилизовать мужчин с болезнями, вновь отправили на доработку из-за недовольства общественности и депутатов. Однако это не мешает региональным военкоматам проводить облавы на мужчин.