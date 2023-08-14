14 августа 2023, 12:59
Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
Зампред Совбеза Медведев пошутил о вступлении Финляндии в НАТО
Абсурдность причин вступления Финляндии в НАТО продемонстрировал заместитель председателя правительства Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он опубликовал иллюстрированный анекдот о двух беседе двух финнов о вступлении страны в Североатлантический альянс.
В качестве иллюстрации политик использовал изображение двух кричащих толстых мужчин.
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«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.
Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Страна подала заявку на вступление в альянс вместе с Швецией, которая столкнулась с несогласием со стороны Турции и Венгрии.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вступление Финляндии в НАТО повысило угрозу безопасности России на западном и северо-западном направлениях. Он пояснил, что сухопутная граница с альянсом выросла в два раза.
Кроме того, в ставшей членом НАТО соседней стране могут появиться дополнительный воинский контингент и ударные вооружения альянса, что несет дополнительные риски для критически важных объектов на северо-западе России.
Финляндия
Дмитрий Медведев
НАТО
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