Медведев раскрыл способ, как избежать войны

Единственный способ избежать войны — это договариваться. Однако множество людей заинтересованы в эскалации конфликта, ведь таким образом они зарабатывают. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя переговоры РФ со странами Запада о гарантиях безопасности.

«…самая главная и единственная возможность — это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры, это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны», — сказал он в интервью ведущим российским СМИ. Его процитировало РИА «Новости».

Медведев вспомнил, что недавно читал высказывания одного из американских сенаторов. Тот не исключил возможности ограниченного ядерного столкновения, обмена ядерными ударами между Россией и Штатами. Зампред Совбеза РФ назвал такое заявление паранойей. По его словам, даже в советские времени партнеры из США не говорили подобное.

Россия, Соединенные Штаты и НАТО в январе провели ряд переговоров по гарантиям безопасности. Российские власти требовали исключить продвижения сил альянса на восток. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация не пойдет на уступки РФ в вопросе вступления других стран в альянс. При этом он отметил, что НАТО намерен достичь прогресса в диалоге с Россией по вопросам безопасности.