Медведев раскрыл название главной «страны-разбойника»

Россию пытаются занести в число стран-разбойников, однако настоящим разбоником являются США, поскольку без перерыва ведут захватнические войны по всему земному шару. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Россию традиционно пытаются занести в разряд так называемых rogue nation или rogue country, что переводят как «государство-изгой». По мнению политика, этот перевод нельзя считать верным.

«На самом деле термин rogue, известно, переводится как „разбойник“. Так вот, таким „rogue nation“ являются Соединенные Штаты Америки. Не потому, что мы не любим американцев, а потому, что американцы беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара. Вот они и есть государство-изгой и государство-разбойник», — отметил Медведев.

Он также заявил, что измышления ряда западных политиков о том, что Россию удастся «спеленать», как когда-то это было сделано с КНДР или Кубой, ни на чем не основаны.

«Россия — это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава. Поэтому все их измышления, что они нас сейчас спеленают, как когда-то там КНДР или Кубу, и в таком состоянии будут держать, они ни на чем не основаны, это невозможно. Это просто в принципе невозможно. Даже если так хочется отдельным представителям их политэлиты», — сказал Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев заявил, что западные санкции не представляют для России фатальных трудностей, их нельзя сопоставить с испытаниями, выпавшими стране в XX веке и даже во время пандемии коронавируса.