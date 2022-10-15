Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе | 360°

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Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе

Зампред Собеза Медведев назвал слова Макрона о Кавказе попыткой оправдаться за колониализм

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал деструктивной роль России на Кавказе из-за того, что пытается оправдать поведение государства в бывших колониях. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно», — написал он.

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Медведев уточнил, что Макрон обвинил Россию в попытках дестабилизировать Кавказ при помощи нагнетания обстановки на границе Азербайджана и Армении. По его мнению, это заявление «хамское» и «некорректное».

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Также он уверен, что президент Франции оправдывается за то, как страна вела себя в своих бывший колониях, и за нынешнюю проамериканскую позицию.

Медведев закончил пост фразой на французском языке: «C’est une honte, Monsieur le Président!», что переводится как «Стыдно, господин президент!».

Дмитрий Медведев

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