Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе | 360°

Власть 15 октября 2022, 19:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе Зампред Собеза Медведев назвал слова Макрона о Кавказе попыткой оправдаться за колониализм РИА Новости

Читать 360tv в

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон назвал деструктивной роль России на Кавказе из-за того, что пытается оправдать поведение государства в бывших колониях. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте».

«Излюбленный метод европейской политики — валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно», — написал он.

Реклама

Медведев уточнил, что Макрон обвинил Россию в попытках дестабилизировать Кавказ при помощи нагнетания обстановки на границе Азербайджана и Армении. По его мнению, это заявление «хамское» и «некорректное».

Реклама

Также он уверен, что президент Франции оправдывается за то, как страна вела себя в своих бывший колониях, и за нынешнюю проамериканскую позицию.

Медведев закончил пост фразой на французском языке: «C’est une honte, Monsieur le Président!», что переводится как «Стыдно, господин президент!».

2 0 0 0 0 0