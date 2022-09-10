Медведев провел совещание об ускорении поставок вооружения | 360°

Власть 10 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Медведев провел совещание об ускорении поставок вооружения Зампред Совбеза Медведев провел совещание об ускорении поставок вооружения РИА «Новости»

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание в Туле, темами которого стали исполнение гособоронзаказа и темпы поставок вооружений. Об этом написал ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.

«Дмитрий Медведев провел совещание с представителями промышленности и Министерства обороны Российской Федерации о ходе выполнения гособоронзаказа и ускорении темпов поставок вооружений и военной техники», — сказано в сообщении.

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Во время рабочей поездки зампред Совбеза посетил НПО «Сплав» имени Ганичева и Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Медведев осмотрел продукцию предприятий и основные производственные мощности, а также технику, которая поставляется в российские войска в рамках гособоронзаказа, и ее перспективные образцы.

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В конце августа Дмитрий Медведев встретился с вице-премьером — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым для обсуждения работы военно-промышленного комплекса России и обеспечения ВС техникой и оружием. Об этом писало РИА ФАН.

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