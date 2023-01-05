Власть 05 января 2023, 21:20 Медведев процитировал Оруэлла в ответ на слова генсека НАТО об оружии для Украины Зампред Совбеза РФ Медведев фразой Оруэлла оценил слова Столтенберга об оружии для Украины Пресс-служба Кремля

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга цитатой из произведения «1984» писателя Джорджа Оруэлла. Свой ответ он написал в Twitter.

«По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — привела «Вечерняя Москва» слова Медведева.

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Столтенберг ранее заявил, что поставки вооружения для Украины приближают окончание конфликта и якобы являются путем к миру, напомнило ИА Nation News. Генсек НАТО призвал оказать больше военной помощи Украине.

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В заявлении НАТО, которое пресс-служба альянса распространила по итогам ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, говорится, что Столтенберг обратил внимание на необходимость увеличить вложение союзников в оборону. Он также отметил важность «вместе отстаивать свободу и демократию».