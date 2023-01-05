05 января 2023, 21:20
Медведев процитировал Оруэлла в ответ на слова генсека НАТО об оружии для Украины
Зампред Совбеза РФ Медведев фразой Оруэлла оценил слова Столтенберга об оружии для Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга цитатой из произведения «1984» писателя Джорджа Оруэлла. Свой ответ он написал в Twitter.
«По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, „прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой“. Джордж Оруэлл, „1984“», — привела «Вечерняя Москва» слова Медведева.
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Столтенберг ранее заявил, что поставки вооружения для Украины приближают окончание конфликта и якобы являются путем к миру, напомнило ИА Nation News. Генсек НАТО призвал оказать больше военной помощи Украине.
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В заявлении НАТО, которое пресс-служба альянса распространила по итогам ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло, говорится, что Столтенберг обратил внимание на необходимость увеличить вложение союзников в оборону. Он также отметил важность «вместе отстаивать свободу и демократию».
Дмитрий Медведев
Оружие
НАТО
Украина
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