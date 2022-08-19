Медведев продолжит рассказывать европейцам о реальном положении дел

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев будет и дальше рассказывать европейцам, как на самом деле обстоят дела в мире. Об этом заявил его помощник Олег Осипов после критики главы МИД Италии Луиджи Ди Майо.

«Итальянский министр Ди Майо прочитал один русский Telegram-канал и обеспокоился. Будем и дальше объяснять итальянцам и другим несчастным европейцам, изнывающих под гнетом своих правительств, то, как обстоят дела на самом деле», — сказал Осипов в разговоре с РИА «Новости».

Ранее итальянский президент Серджо Маттарела выступил против отставки премьер-министра страны Марио Драги. После этого Медведев выложил в соцсети коллаж из фотографий Драги и покидающего пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Подборку он сопроводил вопросом: «Кто следующий?».

На эту публикацию обратил внимание Ди Майо. Он заявил, что разногласия среди руководства Италии играют на руку российским властям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странными попытки разыграть «российскую карту» с раскручиванием темы вмешательства во внутренние дела страны.