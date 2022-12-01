Власть 01 декабря 2022, 20:14 Медведев призвал замочить нацистов после слов об уничтожении России Медведев после слов Данилова о России призвал «уничтожать таких нацистских ублюдков» РИА «Новости»

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Необходимо уничтожить авторов призывов к уничтожению России. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом он отреагировал на недавнее высказывание главы украинского СНБО Алексея Данилова. Тот призвал уничтожить Россию, жителей этой страны назвал варварами, недостойными переговоров за одним столом.

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По словам Медведева, на такие заявления не стоит отвечать симметрично. Среди неподходящих реакций на подобные высказывания он отметил призывы к уничтожению Украины.

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Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — рассказал Медведев.

Ранее замглавы Совбеза сообщил, что ВС России шаг за шагом выполняют задачи спецоперации в зоне боестолкновений с ВСУ. По его словам, представители партии «ЕР» оперативно включаются в работу на освобожденных территориях.