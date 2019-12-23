Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратился к коллегам по правительству с просьбой продумать возможный ответ Соединенным Штатам по санкциям против «Северного потока — 2».

«Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента (России Владимира Путина — прим. ред.) об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединенных Штатов Америки», — приводит ТАСС слова поручения Медведева на встрече с вице-премьерами. Глава Кабмина распорядился доложить ему о предложениях после анализа их эффективности.

21 декабря начали действовать ранее одобренные в палате представителей и сенате ограничения США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Это произошло после утверждения американским президентом Дональдом Трампом военного бюджета Соединенных Штатов на 2020 год, Согласно санкциям, всем, кто продает и сдает в аренду суда для строительства газопроводов, запретят въезд в США и заморозят активы. «Северный поток — 2» — это две нити газопровода через Балтийское море по территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии.