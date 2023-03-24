Власть 24 марта 2023, 11:48 Медведев призвал уничтожать иностранных военных специалистов, приехавших на Украину Зампред Совбеза Медведев: доставляемых на Украину военных специалистов надо уничтожать Unsplash

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Военные специалисты с Запада, которые приезжают на Украину и сопровождают передаваемое оружие, являются законной целью для ВС России. Такое заявление сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, сообщило РИА «Новости».

По его словам, поставки оружия не приравниваются к участию в конфликте.

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«Но если вместе с этими вооружениями едут военные специалисты, это является прямым доказательством того, что страна вовлечена в конфликт», — сказал Медведев.

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Зампред Совбеза считает, что если средства поражения попадают на Украину вместе со специалистами из-за рубежа, то последние являются законной целью и «подлежат уничтожению».

«Они являются комбатантами, они являются врагами нашего государства. Их надо уничтожать», — подчеркнул он.

По его мнению, Запад должен отдавать себе отчет в том, что появившиеся в зоне конфликта американские или польские солдаты должны быть уничтожены. Медведев в интервью также заявил, что не нужно проверять, какая армия самая первая в мире. Ведь если военные из России и США начнут сражаться, то последствия окажутся чудовищными.