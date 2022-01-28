Медведев призвал умно реагировать на скандальные фото на фоне храмов

Реакция представителей правоохранительных органов на оскорбительные посты в интернете должна быть умной и соразмерной правонарушению. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал истории с открытием уголовных дел после фотографии на фоне религиозных мест, шуток стендаперов.

«Насчет шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела. С другой стороны, вот вы сказали, фото на фоне храмов и так далее — мы должны учитывать все-таки традиции нашей страны, как и любой другой страны», — заявил Медведев. . Его процитировал «Интерфакс».

Он напомнил, что Россия — многонациональная, сложная страны. По его словам, представления о морали различаются, к примеру, в Москве или на Кавказе.

«Если те или иные публикации оскорбляют представления, допустим, целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция. Но так ведь и в мире учитываются всегда традиции», — подчеркнул представитель Совбеза РФ.

Он добавил, что представления о границах возможного различаются в скандинавских станах и в арабском мире. Попытки навязать одной культуре ценности другой приводят к тяжелым последствиям. Такого ни в коем случае нельзя допустит в России.

«Поэтому реакция должна быть разная, но она должна быть соразмерная, и она должна быть умная. Это очевидно», — заключил Медведев.

Некоторое время назад молодые люди в России стали выкладывать неоднозначные фото на фоне храмов. Часто они позируют обнаженными. Против многих правоохранители завели уголовные дела.