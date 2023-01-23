Власть 23 января 2023, 21:00 Медведев призвал удалить с политического ландшафта за границей антигосударственные силы Зампред Совбеза России Медведев: антигосударственные силы за границей нужно устранить РИА «Новости»

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Политические силы, которые за границей пытаются занимать антигосударственную линию, необходимо устранить с политического ландшафта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета членов партии «Единая Россия». Его процитировал ТАСС.

«В том, что касается зарубежной работы — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. <…> Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — заявил Медведев.

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Также зампред Совфеда призвал подумать о новом подходе к развитию партийной дипломатии. «Единая Россия» могла бы помочь другим организациям выстроить диалог с зарубежными партиями.

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Борьба с внешним врагом важнее межпартийных разногласий, подытожил Медведев.

Ранее зампред Совбеза допустил создание нового военного альянса. Конфликт на Украине может спровоцировать объединение стран, которым не нравится политика Запада, считает Медведев.