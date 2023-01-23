23 января 2023, 21:00
Медведев призвал удалить с политического ландшафта за границей антигосударственные силы
Зампред Совбеза России Медведев: антигосударственные силы за границей нужно устранить
Политические силы, которые за границей пытаются занимать антигосударственную линию, необходимо устранить с политического ландшафта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания бюро высшего совета членов партии «Единая Россия». Его процитировал ТАСС.
«В том, что касается зарубежной работы — такую линию можно выстраивать в качестве единой линии. <…> Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта», — заявил Медведев.
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Также зампред Совфеда призвал подумать о новом подходе к развитию партийной дипломатии. «Единая Россия» могла бы помочь другим организациям выстроить диалог с зарубежными партиями.
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Борьба с внешним врагом важнее межпартийных разногласий, подытожил Медведев.
Ранее зампред Совбеза допустил создание нового военного альянса. Конфликт на Украине может спровоцировать объединение стран, которым не нравится политика Запада, считает Медведев.
Дмитрий Медведев
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