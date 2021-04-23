Медведев призвал США наладить диалог с Россией

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал Соединенным Штатам использовать прямую связь с Россией как возможность для откровенного диалога, а не просто как телефон, по которому можно дозвониться. Об этом он заявил в статье, написанной для РИА «Новости».

Зампред Совбеза РФ напомнил, что такие навыки, как слышать собеседника, понимать его аргументы и логику, могут помочь в сложной ситуации. В частности, это касается российско-американских отношений, которые накалены до предела.

«Во-вторых, прямая связь. Это не просто телефон, по которому можно дозвониться, а возможность говорить откровенно и, что еще важнее, слышать своего собеседника. И понять его логику и аргументы», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что в последние годы отношения между РФ и США стали похожи на ситуацию времен холодной войны. По его мнению, санкции и конфликтное противоборство могут привести к «перманентной нестабильности» в мире.

В середине апреля США ввели новые антироссийские санкции. Из страны выслали десять российских дипломатов. Россия ответила симметрично. Также МИД РФ попросил американского посла Джона Салливана вернуться в Вашингтон для консультаций. Дипломат уже находится в Штатах.