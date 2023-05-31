31 мая 2023, 20:28
Медведев призвал создать портал о социальных льготах для жителей новых регионов
Зампред СБ Медведев: нужно создать портал «Я в России» для жителей новых регионов страны
Для информирования жителей новых регионов о пособиях и льготах необходимо создать портал, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Предложение он озвучил во время выступления на заседании генсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.
Новый сервис предложили назвать «Я в России». Медведев напомнил, что с 1 марта в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской области начали действовать все меры социальной поддержки. Решать проблемы, связанные с этими вопросами, было бы удобнее на едином интернет-портале.
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«Портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, нуждающихся в помощи. У нас таких организаций много», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По его словам, новый сайт должен быть сопряжен с порталом госуслуг.
Ранее председатель «Единой России» заявил, что праймериз партии состоялись, сообщил RT. Медведев подчеркнул, что система выдержала совершенные во время выборов кибератаки.
В новых регионах проведут диспансеризацию взрослого населения. Провести мероприятие распорядился Владимир Путин.
Дмитрий Медведев
ДНР
ЛНР
Херсонская область
Запорожская область
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