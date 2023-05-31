Власть 31 мая 2023, 20:28 Медведев призвал создать портал о социальных льготах для жителей новых регионов Зампред СБ Медведев: нужно создать портал «Я в России» для жителей новых регионов страны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Для информирования жителей новых регионов о пособиях и льготах необходимо создать портал, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Предложение он озвучил во время выступления на заседании генсовета «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

Новый сервис предложили назвать «Я в России». Медведев напомнил, что с 1 марта в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской области начали действовать все меры социальной поддержки. Решать проблемы, связанные с этими вопросами, было бы удобнее на едином интернет-портале.

Реклама

«Портал мог бы также объединить организации, которые готовы поддерживать жителей новых регионов, нуждающихся в помощи. У нас таких организаций много», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, новый сайт должен быть сопряжен с порталом госуслуг.

Ранее председатель «Единой России» заявил, что праймериз партии состоялись, сообщил RT. Медведев подчеркнул, что система выдержала совершенные во время выборов кибератаки.

В новых регионах проведут диспансеризацию взрослого населения. Провести мероприятие распорядился Владимир Путин.