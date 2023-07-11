Власть 11 июля 2023, 22:18 Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов после обстрела ВСУ Медведев призвал «расчехлить» арсеналы кассетных боеприпасов после обстрела ВСУ Токмака РИА «Новости»

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Украинские войска применили кассетные боеприпасы при атаке на Токмак в Запорожской области. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям в своем Telegram-канале.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — отметил Медведев.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы будут вынуждены использовать кассетные бомбы в зоне проведения СВО, если американская сторона поставит эти боеприпасы Украине. По его словам, Москва воздерживалась от такого решения, ведь понимает опасность его последствий. При этом у России есть снаряды подобного типа и они эффективнее американских.

Шойгу отметил, что командование ВС РФ использует дополнительные меры для защиты своих военных и техники от поражающих действий кассетных боеприпасов в случае их использования со стороны украинских националистов.