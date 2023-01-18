Власть 18 января 2023, 15:24 Медведев призвал помнить историю и героев блокады Зампред Совбеза России Медведев: пережили блокаду — победим нацистов и сегодня РИА «Новости»

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Важно помнить историю и быть достойными героического подвига тех, кто прорвал блокаду Ленинграда. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте». Он напомнил, с чего начался путь к полному снятию блокады.

Медведев подчеркнул, что в 1943 году жители услышали долгожданную новость о разрыве осады. Бойцы советской армии проявили мужество и стойкость и помешали врагу захватить Ленинград.

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«Фашисты так и не смогли сломить дух жителей Ленинграда», — сказал политик.

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По его словам, именно с этого события начались работы по освобождению Ленинграда от блокады. Это приблизило Советский Союз к победе над немецко-фашистскими захватчиками.

«Наш долг — помнить историю и быть достойными этого героического подвига. Мы победили тогда — победим нацистов и сегодня!» — подчеркнул Медведев.

В память о прорыве блокады Ленинграда глава государства Владимир Путин приехал в Петербург и возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Невском пятачке в области.

Осада Ленинграда нацистами и их союзниками продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. День прорыва блокады отмечают 18 января.