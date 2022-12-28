Власть 28 декабря 2022, 12:03 Медведев призвал не пускать в Россию уехавших из нее «предателей» Зампред Совбеза Медведев: уехавших из России предателей не следует пускать обратно Unsplash

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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что предателей, которые ненавидят свою страну и, покинув ее, призывают к ее поражению и гибели, нельзя пускать обратно в Россию. Пост об этом появился в Telegram-канале политика.

Он отметил, что пока российские военнослужащие с оружием в руках защищают страну, рискуя жизнью, «свинтившие уроды» поливают ее грязью. И, очевидно, считают воюющих и тех, кто выступает за победу над нацизмом, «людьми низшего сорта», не способными на адекватное мировосприятие.

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«Предатели, которые так ненавидят свою страну, <…> должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. <…> Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней», — считает Медведев.

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Он заметил, что таких людей надо полностью отрезать от всех источников доходов в России: не должно быть «аморальной ситуации», когда те, кто выступают за поражение своей страны, параллельно на ней зарабатывают.

Разрешать беглецам вернуться можно только при условии предварительного «недвусмысленного публичного раскаяния», подчеркнул зампред Совбеза. А в некоторых случаях он счел возможным пускать их только «через амнистию или помилование».

«Хотя лучше бы им не возвращаться», — подытожил Медведев.