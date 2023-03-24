Власть 24 марта 2023, 08:26 Медведев призвал не проверять, какая из армий является первой в мире Зампред Совбеза Медведев: при столкновении сильнейших армий мира победителей не будет РИА «Новости»

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Последствия противостояния российских и американских военных окажутся чудовищными. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о том, какую армию можно считать первой в мире. Об этом написал ТАСС.

По его мнению понять, как армия первая в мире, а какая — вторая, можно лишь во время реального конфликта.

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«Говорить, что американская армия первая, наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя?» — сказал он.

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По его словам, в этом случае победителя не будет. Медведев отметил, что вне зависимости от того, сколько ракет будет сбито на РФ или США, часть из них в любом случае нанесут поражение. Последствия ударов будут чудовищными, предупредил зампред Совбеза.

При этом он не исключил, что при необходимости российская армия может дойти до Киева и Львова. Медведев подчеркнул, что главное — «истребить эту заразу».