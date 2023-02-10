Власть 10 февраля 2023, 08:00 Медведев призвал нарастить выпуск военной техники в России Зампред СБ Медведев: Россия должна нарастить выпуск военной техники РИА «Новости»

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России стоит увеличить производство военной техники в ответ на выпрашивание Украиной западного оружия. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Вчера как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. <…> В этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники», — указал политик.

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Он добавил, что речь идет в частности о производстве и модернизации «тысяч танков». Эта задача стоит уже сейчас, она вытекает из гособоронзаказа и решений, принятых президентом Владимиром Путиным, подчеркнул Медведев.

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Ранее, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прилетел в Лондон. Он вступил в британском парламенте и попросил боевые самолеты для ВСУ. Также Зеленский встретился с королем Карлом III.

Франция уже отказалась поставлять на Украину истребители в ближайшее время.