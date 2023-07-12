12 июля 2023, 00:18
Медведев призвал ликвидировать киевский режим из-за стремления в НАТО
Одна из целей специальной военной операции — отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс. Если киевский режим не отступит от присоединения в блок, то его следует ликвидировать. Такое мнение выразил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так политик отреагировал на итоги саммита НАТО в Вильнюсе. По словам Медведева, спецоперация будет продолжаться с ранее намеченными целями. Он выразил уверенность, что националистов Украины следует ликвидировать.
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«Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придется ликвидировать (что возможно и необходимо)», — заявил он.
Кроме того, Медведев прокомментировал увеличение военной поддержки ВСУ со стороны западных союзников. По его мнению, такие шаги приближают начало третьей мировой войны.
Россия
НАТО
Украина
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