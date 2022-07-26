Медведев призвал искоренить бюрократию

В России планируют открыть штаб по работе с людьми, эвакуированными из зон конфликтов. С такой инициативой выступил заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова привело РИА «Новости».

«Правильно было бы создать единый центр — может быть, назвать его штабом, надо подумать — по работе с теми людьми, которые эвакуированы из зон конфликтов», — сказал Медведев.

Идеей он поделился во время заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Медведев озвучил ее в рамках обсуждения бюрократической волокиты. По его мнению, подобные «наросты» есть во всей государственной машине, и их необходимо устранять.

Ранее Медведев прокомментировал текущую позицию западных стран по отношению к России. По его мнению, она представляет собой смесь из хамства, инфантильности и глупости. Это заявление Медведева процитировал RT.