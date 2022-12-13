Власть 13 декабря 2022, 16:13 Медведев призвал гарантировать трудоустройство мобилизованных россиян Зампред СБ Медведев: необходимо защитить трудовые права мобилизованных россиян РИА «Новости»

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В законодательстве нужно предусмотреть меры для защиты трудовых прав мобилизованных россиян, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, следует подумать над гарантиями трудоустройства таких граждан, сообщил ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что обеспечить трудовые права необходимо и жителям новых регионов страны.

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«При работе над законодательством в сфере занятости необходимы нормы, которые позволят в полном объеме защитить трудовые права жителей освобожденных территорий», — добавил Медведев.

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В Московской области на кадровых военных распространили меры поддержки для участников спецоперации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что семьи военнослужащих смогут получить всю необходимую поддержку в центрах помощи семьям мобилизованных. Они открыты во всех округах региона.