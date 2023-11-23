23 ноября 2023, 18:43
Медведев призвал быстро запустить в России массовое производство недорогих дронов
Медведев поручил оперативно наладить в России производство дешевых БПЛА для СВО
Необходимо оперативно запустить в России массовое производство недорогих беспилотников для нужд спецоперации. Такое поручение дал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево». Видео с отрывком совещания политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев отметил, что беспилотные системы оказались особо востребованными с самого начала СВО. Зампредседателя Совбеза признался, что это стало неожиданностью.
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По словам политика, во время боевых действий на тактическом уровне в основном применяют недорогие дроны, причем в больших количествах. В прежний период массового производства таких БПЛА в России не было.
«Поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — призвал зампредседателя Совбеза.
Издание Business Insider ранее назвало российские беспилотники «Ланцет» главной угрозой для Вооруженных сил Украины. Журналисты отметили, что новейшая разработка успешно поражает западную технику.
Беспилотники
Дмитрий Медведев
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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