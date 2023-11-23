Власть 23 ноября 2023, 18:43 Медведев призвал быстро запустить в России массовое производство недорогих дронов Медведев поручил оперативно наладить в России производство дешевых БПЛА для СВО Unsplash

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Необходимо оперативно запустить в России массовое производство недорогих беспилотников для нужд спецоперации. Такое поручение дал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднево». Видео с отрывком совещания политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев отметил, что беспилотные системы оказались особо востребованными с самого начала СВО. Зампредседателя Совбеза признался, что это стало неожиданностью.

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По словам политика, во время боевых действий на тактическом уровне в основном применяют недорогие дроны, причем в больших количествах. В прежний период массового производства таких БПЛА в России не было.

«Поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причем в максимально короткие сроки», — призвал зампредседателя Совбеза.

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