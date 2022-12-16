Власть 16 декабря 2022, 17:05 Медведев призвал быстрее доработать законопроект о порядке въезда иностранцев в Россию Зампред СБ Медведев: нужно внести в Госдуму проект о порядке въезда иностранцев в Россию РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил в ближайшее время доработать и внести в Государственную думу законопроект о порядке выезда и въезда иностранцев в РФ. Об этом сообщил ТАСС.

«[Стоит] задача завершить работу над проектом федерального закона об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, который обеспечивает по сути создание кодифицированной или системной основы всего миграционного законодательства», — сказал он.

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Медведев отметил, что в законопроекте нужно учесть условия, в которых сегодня находится страна. Он пояснил, что процесс согласования документа идет достаточно давно, но условия «для всего этого не самые простые». Речь идет о ситуация в новых регионах России, продолжении спецоперации «и целый ряд других вопросов», заключил политик.

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Зампред Совбеза 13 декабря заявил, что в законодательстве необходимо предусмотреть меры для защиты трудовых прав мобилизованных и жителей новых регионов России.