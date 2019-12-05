Медведев признал проблему домашнего насилия

Дмитрий Медведев пока не сформировал окончательного мнения по законопроекту о профилактике домашнего насилия. В документе есть интересные новеллы, однако существует риск манипулирования. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного общения с телеканалами.

«Скажу вам прямо: у меня тоже пока нет окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы и достаточно интересные новеллы, которые предлагаются, новеллы, связанные с предостережением, которые официальными структурами выдаются — полицией или судом», — сказал Медведев.

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Он заметил, что некоторые правила заимствованы из зарубежного законодательства. Речь идет о ситуациях, когда люди, которые ранее были семьей, не допускаются друг к другу на определенное расстояние во избежание конфликта. По его словам, во время рассмотрения проекта встает вопрос о верифиакции и того, не будут ли некоторые правила использовать в качестве манипуляции.

Также Медведев обратил внимание на то, что в документе ничего не сказано ни об административной, ни об уголовной ответственности.

«Это тоже вопрос — нужна она там или нет, тем более что мы сейчас готовим изменение или, точнее, новую версию административного кодекса, кодекса об административных правонарушениях. И там такой состав может появиться», — добавил глава правительства.

Медведев подчеркнул, что законопроект нужно еще раз проанализировать, понять все его плюсы и минусы, а также выслушать тех, кто им занимается.

«Но то, что проблема есть, — совершенно очевидно. Вопрос в том, как государство на это должно реагировать», — заключил он.

Ранее Совет Федерации опубликовал законопроект о домашнем насилии. Его авторы предложили создать защитное предписание. По замыслу законодателей, его должно вручать нарушителю и объяснять ему его права, а также предупреждать о последствиях в случае нарушения документа.

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Предполагается, что этот документ может запрещать виновнику домашнего насилия в течение года приближаться к своей жертве, а также контактировать с ней по телефону или интернету. Кроме того, суд может запретить тирану и пострадавшему человеку жить в одном доме или квартире. Общественное обсуждение законопроекта продлится до 15 декабря.