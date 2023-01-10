Власть 10 января 2023, 19:06 Медведев признал, что в России был срыв гособоронзаказа РИА «Новости»

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Власти России применят наказание согласно Уголовному кодексу за срыв исполнения контрактов по гособоронзаказу. Такое предупреждение озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

Он сообщил об этом во время поездки на 61-й бронетанковый ремонтный завод. Предприятие расположено в Санкт-Петербурге.

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Медведев отметил, что наказание последует в случае повторного срыва. Также он подчеркнул, что проштрафившихся ждут новые меры, которые еще не были использованы на практике.

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«В случае необходимости мы их будем вынуждены применять», — зампредседателя Совбеза России.

При этом он признал, что уже существуют определенные неурядицы с выполнением гособоронзаказа. Медведев отметил, что ответственность за корректно закрытые контракты лежит как на заводах, так и на руководстве таких предприятий.

Также зампредседателя Совбеза России призвал оперативно устранять проблемы с выполнением гособоронзаказов.