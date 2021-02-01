Медведев привился от коронавируса

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев признался, что поставил прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью российским журналистам.

«Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин», — сказал Медведев. Его процитировал ТАСС.

Он специально не стал говорить название препарата, чтобы не возникло ощущения, что одна вакцина лучше другой. Заместитель Совбеза подчеркнул, что все российские препараты от коронавируса эффективны и дееспособны. Чтобы остановить свой выбор на какой-то конкретной, нужно проконсультироваться с врачом.

Медведев добавил, что его процесс вакцинации прошел спокойно, без каких-либо негативных последствий.

Ряд российских политиков уже вакцинировался. Среди них глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вице-премьер Марат Хуснуллин, лидеры партий ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, губернатор Курской области Роман Старовойт.