Медведев пригрозил уголовным наказанием за нарушения в работе с нацпроектами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил о том, что за нарушения при реализации национальных проектов полагается суровое наказание. В случае утечки бюджетных денег или срыва работ виновные могут отправиться за решетку.

Во время заседания президиума совета по реализации ключевых программ развития России глава Кабмина подчеркнул, что нацпроекты — это самая важная часть работы для губернаторов и чиновников на местах. Об этом сообщил корреспондент «360».

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«Нарушения правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до административной и уголовной ответственности», — заявил Медведев.

Особое внимание глава правительства уделил трем национальным проектам: «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он заявил, что их реализацию он взял под свой личный контроль. Кроме того, пристально следить за выполнением нацпроектов будет и Генпрокуратура РФ. За невыполнение ключевых показателей виновных привлекут к уголовной ответственности.