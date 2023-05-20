Власть 20 мая 2023, 21:43 Медведев пригласил Илона Маска в Артемовск Зампред СБ Медведев ответил на прошлогодний пост Маска, пригласив его в Артемовск Викимедиа

Читать 360tv в

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Twitter пригласил американского бизнесмена Илона Маска в Артемовск. Так политик отреагировал на прошлогоднюю публикацию миллиардера, в которой он интересовался ситуацией в городе.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. ред.)… Приезжай и посмотри сам!» — написал Медведев.

Реклама

Зампред Совбеза России ответил на публикацию американского предпринимателя в Twitter. В октябре прошлого года бизнесмен спросил у Медведева, как обстоят дела в Артемовске.

О полном освобождении города 20 мая сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, российские военные выбили бойцов ВСУ около полудня. До 25 мая подразделения «Вагнера» осмотрят Артемовск и создадут рубежи обороны, после чего передадут позиции военным.