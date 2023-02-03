Власть 03 февраля 2023, 11:55 Медведев предупредил Украину о грозящей ей судьбе колонии Зампред Совбеза Медведев: Украину ждет участь колонии, Запад разрушит ее экономику РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украину в ближайшем будущем ждет участь колонии, а ее экономику западные страны будут планомерно уничтожать. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, чем дольше украинское руководство будет выпрашивать у Запада помощь, тем быстрее экономика Украины рухнет. Он считает, что за это киевскому режиму в итоге придется заплатить сполна.

Реклама

Медведев предположил, что цель иностранных покровителей Украины заключается совсем не в спасении экономики страны. Он сравнил Запад с доктором Менгеле (немецкий медик, проводивший опыты над узниками Освенцима в годы Второй мировой войны — прим. ред.), которого Украина по ошибке принимает за Айболита.

Реклама

«Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории», — заявил зампред Совбеза РФ.

По его словам, сначала западные страны разрушат аграрный и промышленный сектора, потом произойдет паралич экономики в целом, как результат — Украина как государство окончательно погибнет.