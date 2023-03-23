Власть 23 марта 2023, 09:41 Медведев предупредил о намерении Запада вмешаться в российские выборы 2024 года Зампред Совбеза Медведев: Запад хочет вмешаться в выборы президента России в 2024 году

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Западные страны намерены вмешаться в президентские выборы в России 2024 года. Подобное поведение для них не в новинку. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, написал ТАСС.

«Вне всякого сомнения, [западные страны] будут вмешиваться [в президентские выборы], как вмешивались всегда», — сказал он.

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По его словам, Запад упрекал Россию, что она вмешивается в чужие выборы, хотя сам этот делал неприкрыто с момента распада СССР. Медведев заявил о том, что западные государства попытаются дестабилизировать политическую систему РФ. Главная их цель — разделить страну на части, а потом предложить свое шефство.

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Кроме того, он высказал мнение, что Украина является частью России. Политик напомнил, что территории украинского государства ранее входили в состав Российской империи, там и сейчас живет исконно русское население, добавил зампред Совбеза РФ.