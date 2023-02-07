Власть 07 февраля 2023, 12:39 Медведев предупредил Киев о последствиях «корейского сценария» для Украины Зампред СБ Медведев: разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки Украины freepik

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Киеву, что такое «корейский сценарий». В своем Telegram-канале он объяснил, чем могут обернуться Украине ее «хотелки».

«Понятно, что разговоры про „корейский сценарий“ — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея», — написал он.

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Медведев напомнил Киеву, что «38-я параллель» разделила Корею на «Северную» и «Южную». По его словам, власти Украины обольщаются насчет возвращения Донбасса и других территорий.

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Кроме этого он добавил, что подобные заявления специально вбрасываются в информационное поле, а на самом деле за ними скрывается признание того, что Украина проигрывает России.

Ранее бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Запад подготовил для Украины «корейский сценарий», по которому страна разделится на части, при этом будет ведомой.